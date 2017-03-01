Aziz Yıldırım başkanlığı bırakmıyor

Son günlerde olağanüstü kongreye gideceği ve Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat’ı yollayacağı iddiaları ortaya atılan Yıldırım, dün bazı yöneticilerle birlikte Samandıra’daki Can Bartu Tesisleri’ne gitti.

Önce futbolcularla bir toplantı yapan Yıldırım, daha sonra da bir süre idmanı izledi. Aziz Yıldırım, dünkü çıkarmasıyla şu iki önemli mesajı verdi...

MAYIS 2018'E KADAR BURADAYIM

Hürriyet'in haberine göre; Yıldırım, yola devam edeceği kararını aslında yönetim kurulunu toplayarak verecekti. Ancak bu toplantıyı son anda iptal etti.

Yıldırım, Mayıs 2018’deki olağan genel kurula kadar görevde kalmaya devam edecek.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA ASLA GİTMEYECEĞİZ

Kulüp dergisine konuşan Yıldırım, ''Yönetim Kurulu'nun, demokratik olmayan yöntemlerle olağanüstü bir genel kurula gitmeyi asla kabul etmeyeceğini şahsım ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına kesin bir dille açıklamayı bir gereklilik olarak görüyorum.'' şeklinde konuştu.

KALAN MAÇLARI KAZANIN

Bu çerçevede gelecek yılın planlamasına başlaması beklenen Yıldırım, ikinci mesajını da futbolculara verdi. Oyuncularla bir toplantı yapan Yıldırım, beklentilerin aksine, sert bir üslup kullanmadı.

Camianın taleplerini anlatan Yıldırım, futbolculardan toparlanmalarını ve kalan karşılaşmaları kazanmalarını istedi.