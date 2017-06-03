Ensonhaber.com'a dön

Aziz Yıldırım: Beşiktaş şampiyonluğumuz altında ezildi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fikret Orman'ın Euroleague hakkındaki açıklamalarını sert bir dille eleştirdi.

Aziz Yıldırım: Beşiktaş şampiyonluğumuz altında ezildi
Yorum Yap

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe'nin kazandığı Euroleague'i 'hırsızlık organizasyonu' olarak adlandırmıştı.

YILDIRIM'DAN ORMAN'A CEVAP

Aziz Yıldırım da Fenerbahçe'nin Mali Kongresi'nde Fikret Orman'ın bu sözlerine cevap verdi.

Fikret Orman'ın Fenerbahçe'nin şampiyonluğu altında ezildiğini ifade eden Yıldırım; "Biz Real Madrid değiliz, Barcelona değiliz diyor o zaman neden bu takımların olduğu UEFA'da kupa almaya çalışıyorsun. Fikret Orman, Beşiktaş'ın futboldaki şampiyonluğu ile Fenerbahçe'nin basketboldaki şampiyonluğunun aynı döneme gelmesi ve yankılarının farklı olmasının altında ezildi" dedi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM