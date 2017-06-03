Aziz Yıldırım: Beşiktaş şampiyonluğumuz altında ezildi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe'nin kazandığı Euroleague'i 'hırsızlık organizasyonu' olarak adlandırmıştı.

YILDIRIM'DAN ORMAN'A CEVAP

Aziz Yıldırım da Fenerbahçe'nin Mali Kongresi'nde Fikret Orman'ın bu sözlerine cevap verdi.

Fikret Orman'ın Fenerbahçe'nin şampiyonluğu altında ezildiğini ifade eden Yıldırım; "Biz Real Madrid değiliz, Barcelona değiliz diyor o zaman neden bu takımların olduğu UEFA'da kupa almaya çalışıyorsun. Fikret Orman, Beşiktaş'ın futboldaki şampiyonluğu ile Fenerbahçe'nin basketboldaki şampiyonluğunun aynı döneme gelmesi ve yankılarının farklı olmasının altında ezildi" dedi.