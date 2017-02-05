Aziz Yıldırım: Beşiktaş'ı yenin kendiniz affettirin

Zorlu derbi tek maç üzerinden oynanacağı için kaybeden taraf kupaya veda edecek. Bu bakımdan da ligden sonra kupada da bir şok yaşamak istemeyen Fenerbahçe’de seferberlik ilan edilmiş durumda.

BAŞKAN SON İDMANI İZLEDİ

Futbolcuları tekrar havaya sokmak isteyen başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler de kolları sıvadılar. Başkan Yıldırım ve kurmayları dün Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne giderek son idmanı izlediler.

BEŞİKTAŞ'I YENİN KENİDİZİ AFFETTİRİN

Başkan ve yöneticiler futbolcularla konuşmalar yaparak onları yeniden havaya sokmaya çalıştılar.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yapılan son antrenman öncesinde teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelerek kısa bir konuşma yapan başkan Aziz Yıldırım, “Camiayı çok üzdünüz. Bu formaya layık bir oyun oynamıyorsunuz. Beşiktaş’a sahasında ilk yenilgisini yaşatarak kendinizi affettirin” ifadelerini kullandı. Bu arada başkan Yıldırım bazı yıldız oyuncularla da özel görüşmeler yaparak uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

20 MİLYON PRİM VERİLECEK

Bu arada başkan Yıldırım'ın futbolculara motivasyon olması için derbinin kazanılması halinde futbolculara 20 milyon lira prim dağıtacağı öğrenildi.