"Futbolda şike" soruşturmasında "kumpas" kurduğu iddiasıyla haklarında 35 yıldan 85 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 15'i tutuklu 108 sanık hakim karşısına çıktı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Silivri'de basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

Yıldırım'ın açıklamalardan ajansspor'un derledikleri şu şekilde:

HERKES FETÖ'DEN KORKUYOR

"Herkes FETÖ'den korkuyor! Fenerbahçe dışında hiçbir kulüp davacı olmadı. Yargıtay artık karar vermeli. Nerede Türkiye Futbol Federasyonu? Herkes FETÖ'den korkuyor. Biz korkmuyoruz. Bakın aslanlar gibi buradayız. Nerede kulüpler? Nerede Kulüpler Birliği? Siz bunlardan şikayetçiyseniz buraya gelip suçlamanızı yapacaksınız.''

Aziz Yıldırım: Biz buradayız Beşiktaş nerede VİDEO

BEŞİKTAŞ KULÜBÜ NEREDE?

''Sayın Cumhurbaşkanı burada mücadele ediyor. Hukukla her şeyini yapıyor. Biz de Fenerbahçe olarak yapacağız. Fenerbahçe Başkanı olayım ya da olmayayım. Bununla uğraşacağım. Herkes sahip çıksın. Korkuyorlar! "Beşiktaş Kulübü neden kaçıyor?" O gün arkamızda kimse yoktu. Şu anda Cumhuriyet arkamızda. Burada bir dava yapılacak. Niye korkuyorsunuz? Beşiktaş Kulübü nerede? Niye şikayetçi olmuyorlar? Kaçıyorlar. Burada bir mücadele yapılıyorsa korkmadan herkes gelecek. Korkmak yok öyle. Yoksa şikayetleri susacaklar. Bizim sessiz, sakin insanlar olduğumuzu sanıyorlar. Biz gerektiği zaman söylenecek şeyleri söyleriz.''







