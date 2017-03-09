Aziz Yıldırım: Biz senin her zaman arkandayız

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım dün Samandıra'ya çıkarma yaptı. Sabah tesislere gelen Yıldırım, teknik direktör Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı izledi.

MEHMET TOPAL'A MORAL VERDİ

Çalışmanın bitiminde ise takım kaptanları Volkan Demirel ile Mehmet Topal'ın yanı sıra Lens ile ayaküstü sohbet etti. Yıldırım'ın oyunculardan galibiyet serisini sürdürmelerini istediği öğrenilirken, Osmanlıspor maçında attığı gol sonrası kamuoyunda ağır eleştiriler alan Mehmet Topal'a moral verdiği bildirildi.

'ÜSTÜNE GELİYORLAR'

Aziz Yıldırım'ın Topal'dan lince varan yorumlara aldırmamasını isteyerek şunları söyledi: "Görüyorum üstüne geliyorlar son günlerde. Sen maçta yapman gerekeni yaptın. Senin kasti olarak elle oynayacağına bu ülkede inananan hiçkimsenin olduğunu zannetmiyorum. Moralini bozmadan çalışmalarına devam et. Biz her zaman senin arkandayız" dedi.

Mehmet Topal'ın da Yıldırım'a desteği için teşekkür ettiği ve Alanya maçı için galibiyet sözü verdiği belirlendi.