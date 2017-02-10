Aziz Yıldırım: Caner'i iyi ki göndermişim

F.Bahçe'de eski teknik direktör Vitor Pereira'ya küfrettiği için kadro dışı kalan, daha sonra da Başkan Aziz Yıldırım'ın kararıyla takımdan gönderilen Caner Erkin'in, kupadaki derbide soyunma odası koridorlarındaki tavırları sarı-lacivertli camiada şaşkınlığa yol açmıştı.

İYİ Kİ GÖNDERMİŞİM

Bazı yöneticilerin, 'Caner nasıl bu hareketleri yapar?' sorusunu Başkan Yıldırım'a yönelttiği; "Koridorda takımın yanına gelmesi sadece şovdu. Sonra gerçek Caner ortaya çıktı. Hangi futbolcuya sorsanız 'en çok abartan kim?' diye, hepsi 'Caner' der... Onu göndermekle ne kadar iyi ettiğim ortada" şeklinde yanıt aldığı belirtildi.

NİYE ADVOCAAT'A KÜFREDEYİM?

Caner Erkin hakkındaki iddialara "Advocaat'a küfür ettiğimi söylediler. Birincisi adam olaylarda ortada bile yoktu! İkincisi, ben niye ona küfür edeyim ki. Beni F.Bahçe'ye geri istemediği için kızgınmışım! İyi de beni F.Bahçe'den Advocaat göndermedi ki, ayrılmaya çok önceden karar vermiştim zaten. Ayrıca geri döneceğim süreçte sadece Beşiktaş'la görüştüm. G.Saray'dan da talep geldi ama görüşmedim bile" demişti.