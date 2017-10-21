Aziz Yıldırım derbi öncesi Samandıra'yı ziyaret etti

Samandıra'yı ziyaret eden Aziz Yıldırım, teknik ekip ve futbolculara moral verdi.

Teknik direktör Aykut Kocaman ile bir görüşme yapan Başkan Yıldırım, daha sonra futbolcularla kısa bir toplantı gerçekleştirdi.

KAZANIRSAK ÇOK ŞEY DEĞİŞİR

Bu derbinin her zamankinden farklı ve önemli olduğunu söyleyen Yıldırım "Çok puan kaybettik. Ama bu kayıpları telafi etmek mümkün. Bu derbi iyi bir fırsat. Kazanırsak çok şey değişir" dedi.

G.SARAY'I DA YENEBİLİRİZ

Futbolculara Beşiktaş zaferini hatırlatan başkan "Beşiktaş'ı nasıl yendiysek G.Saray'ı da yenebiliriz. Üstelik Beşiktaş, Galatasaray'dan çok daha oturmuş bir takımdı. Kazanırsak ligin akışı da değişir. Zaferle döneceğinize inanıyorum" diyerek, sarı-lacivertli futbolculara moral verdi.