Aziz Yıldırım: Fatih Terim görevinden ayrılmalı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ocak Ayı Olağan Divan Kurulu'nda yaptığı konuşmada Milli Takımlar Direktörü Fatih Terim'in iki görevi aynı yapmasının doğru olmadığını söyledi.

İKİSİNDEN BİRİNİ BIRAKSIN

Terim'in iki görevi aynı anda yapmasının doğru olmadığını ifade eden Yıldırım, "Ya Milli Takım teknik direktörlüğünü bıraksın, ya da futbol direktörlüğü görevini. İkisi aynı anda olmaz. Fatih Terim'in şahsıyla ilgili bir problemim yoktur ama bu görevinden ayrılmalıdır. Tek bir görevin başına gelmelidir. Fatih Terim'in aldığı para bizi ilgilendirmiyor. 5 yıllık ve 10 yıllık plan yapılmalıdır. Almanya gibi Belçika gibi. Bununla ilgili bizim Müjdat Yetkiner'den rapor istedim. Şu anda tesisleşme ile ilgili çalışmalarımız var, rezerv takımlar kurulmalı ve bu takımlar hiçbir zaman" dedi.