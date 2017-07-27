Aziz Yıldırım Fenerbahçe Üniversitesi'ni gezdi

Silivri'ye gelen Başkan AzizYıldırım, Belediye Başkanı Özcan Işıklar'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Yıldırım'a Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Danışmanı Vedat Olcay, Fenerbahçe Üniversitesi Kurucu rektörü Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu ve Fenerbahçe Spor Kulübü Silivri Şubesi yöneticileri de eşlik etti.

TEŞEKKÜR ETTİ

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, ek binaları incelemek üzere Ağustos ayında yeniden Silivri'ye geleceğini belirtirken kendilerine gösterilen yakınlıktan ötürü teşekkür etti.

5 YILDA 6 BİN ÖĞRENCİ

Fenerbahçe Üniversitesi'nin kuruluşuna ilişkin kanun, 24 Kasım 2016'da 29 bin 898 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Üniversite bünyesinde Spor, Sağlık Bilimleri, Mühendislik ve Mimarlık, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim Fakülteleri'nin yanı sıra Sosyal, Sağlık ve Fen Bilimleri Enstitüsü'nden oluşacak YÖK'e sunulan dosyada, ilk 3 yıl içinde Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi ve kulübün ihtisas alanı olan Spor Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ile spor sağlığı açısından son derece önemli olan Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu, 5 yıl içinde de Hukuk Fakültesi ve Denizcilik Fakültesinin açılması planlandı. Üniversitenin 5 yıllık süre içerisinde; 6 bin öğrenciye eğitim ve öğretim vermesi hedeflendi.