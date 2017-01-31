Aziz Yıldırım Fenerbahçeli futbolcuları fırçaladı

Küme düşme hattında bulunan Kayseri'ye deplasmanda 4-1 yenilen F.Bahçe'de Başkan Aziz Yıldırım, maçı izlediği otelde futbolcularının performansına sert tepki gösterdi.

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İlk yarının son dakikasında Mehmet Topal'ın sakatlandığı pozisyonda yaşananların takımdaki atmosferi net şekilde özetlediğini belirten Yıldırım, "Beşiktaş ve G.Saray'da haklı olsunlar, olmasınlar futbolcular her şeye itiraz ediyorlar. Bizim futbolcularda birlik yok. Mehmet Topal kafasına darbe aldı, 1 kişi itiraz etmedi, yanına sadece Kayserili futbolcu gitti. Bu olay her şeyi anlatıyor" ifadelerini kullandı.

KÜME DÜŞECEK TAKIMDAN 4 YİYORSUNUZ

“Kümede kalma mücadelesi veren takımdan 4 gol yiyoruz” diyen Yıldırım, “Bu futbolun bahanesi olamaz. Sahadaki oyuncularda yenilgiye karşı bir isyan yok. Bu görüntü bize yakışıyor mu?” ifadelerini kullandı.

KALEYE GELEN HER TOP GOL OLDU

Gece-gündüz F.Bahçe'nin daha iyi noktalara gelmesi için mücadele ettiğine vurgu yapan Başkan Aziz Yıldırım, “Futbolcular da sahada ruhsuz bir şekilde oynuyor. Mücadele etmez ve böyle ruhsuz bir futbol oynarsanız kimseyi yenemezsiniz” dedi. Tecrübeli kaleci Volkan Demirel'in performansını da eleştiren Başkan Yıldırım, “Kalemize gelen her top, gol oluyor” şeklinde konuştu.