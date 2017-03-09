Aziz Yıldırım: Hedef en az Şampiyonlar Ligi

Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, takıma kalan 11 maçta taraftarın gönlünü almalarının şart olduğunu söyleyerek, "Bugüne kadar bize destek veren taraftarlarımızı fazlasıyla üzdünüz. Bundan sonra puan kaybetme lüksümüz kalmadı. Bu takım şampiyon olamasa bile en azından lig ikincisi olarak Şampiyonlar Ligi hedefini zorlamalı" dedi.

'11 MAÇ 33 PUAN'

Fenerbahçe'nin puan cetvelindeki yerinin kendilerine yakışmadığını vurgulayan Yıldırım, "Hedefiniz 11 maçta 33 puan olmalı. Kolay bir hedef olmasa bile şansınızı zorlamak zorundasınız. Herkes kapasitesinin üzerine çıkarak mücadele etmeli. İşi sıkı tutmalısınız" ifadesini kullandı.

Ligde her sürprizin yaşanabileceğini ifade eden Aziz Yıldırım, "Yarıştan kopmak bize yakışmaz. Fenerbahçe'nin ligde 4. sırada olması katlanılacak bir durum değil. Sarı-Lacivertli formayı giyen her futbolcu canını dişine takmak zorundadır. Sizlerden bundan sonra kora kor mücadele bekliyorum. Alanyaspor deplasmanında seri galibiyetlere başlamamız gerekiyor. Çıkın yakışanı yapın" diye konuştu..