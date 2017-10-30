Aziz Yıldırım ile Ali Koç cenazede yan yana gelmedi

Tedavi gördüğü hastanede cumartesi günü hayatını kaybeden Fenerbahçe eski yöneticisi Vedat Olcay son yolculuğuna uğurlandı.
SPOR CAMİASINDA BİRÇOK KİŞİ KATILDI
Vedat Olcay'ın Altunizade'deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğleyin kılınan cenaze namazına spor camiasından çok sayıda kişi katıldı.
Cenaze namazında, Fenerbahçe Kulübü Bakanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleri, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, FIFA Onursal Üyesi Şenes Erzik, kulüp eski yöneticilerinden Nihat Özdemir, eski Galatasaray Kulübü yöneticisi Ali Gürsoy, eski Beşiktaş Kulübü yöneticisi Hasan Arat ve Medipol Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu da hazır bulundu.
ALİ KOÇ DA KATILDI
Mayıs 2018'deki seçimler için başkan adaylığını açıklayan Ali Koç da cenaze törenine geldi.
AZİZ YILDIRIM İLE ALİ KOÇ BİR ARAYA GELMEDİ
Dikkat çeken olay ise, Ali Koç'un Aziz Yıldırım'la yan yana gelmemesiydi. İkili hiç bir araya gelmedi.