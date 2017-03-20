Aziz Yıldırım ile Aykut Kocaman bir araya geldi

Kulüpler Birliği Vakfı tarafından ikinci kez düzenlenen Futbol Zirvesi'ne bu kez Aziz Yıldırım da katıldı.

SOHBET ETTİLER

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve kaptan Volkan Demirel 2.Futbol Zirvesi'nde bir araya gelerek bir süre sohbet ettiler.

Bu görüşmede üçlüye bir süre Medipol Başakşehir Kaptanı Emre Belözoğlu da eşlik etti.

ARALARI DÜZELİYOR

Hatırlanacağı gibi Aziz Yıldırım daha önce yaptığı açıklamada Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'ye geri dönemeyeceğini söylemiş ancak sonrasında sezon başında teklifte bulunduklarını, başarılı teknik adamın kendilerini reddettiğini belirtmişti.

Yıldırım, Fenerbahçe için birçok kez sözünden döndüğünü ve Kocaman'ı geri getirmek istediğini açık bir dille ifade etmişti.

İkilinin uzun yıllar sonra yan yana gelmesi, aralarındaki buzların eridiğinin de göstergesi oldu.