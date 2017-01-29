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Aziz Yıldırım Kayseri'de çocuklarla buluştu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin Kayserispor ile oynayacağı maç için bu şehre geldi.

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Aziz Yıldırım Kayseri'de çocuklarla buluştu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Kayseri'de Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü'nün etkinliğine katıldı.

MÜSABAKA İÇİN ŞEHRE GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-lacivertlilerin Spor Toto Süper Lig'de bu akşam Kayserispor'la oynayacağı maç için bu şehirde bulunan Yıldırım ve yöneticilerle, futbolculardan Mehmet Topal, Salih Uçan ile Jose Fernandao'nun çocuklarla buluştuğu belirtildi.

Organizasyonda Aziz Yıldırım'ın yeni üyelerin formlarını imzaladığı ve taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdiği ifade edildi.

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