Aziz Yıldırım: Kupalarla dolu bir yıl olsun

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübünün resmi yayın organı Fenerbahçe dergisinin ocak sayısındaki yazısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

KUPALARLA DOLU BİR YIL GEÇSİN

Sarı-lacivertli forma için ter döken tüm sporculara ve takımlara başarılar dileyen Yıldırım, yeni yılla ilgili şunları kaydetti: "2017 yılının herkes için mutlu, huzurlu, Fenerbahçeliler özelinde başarı, şampiyonluk ve kupalarla dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Tüm vatandaşlarımız için, ülkemizi tehdit eden iç ve dış düşmanlara karşı birlik ve beraberlik içinde olacağımız, güzel vatanımızda hep beraber, sağlık ve mutluluk içinde yaşayacağımız günler diliyorum."

SABRIMIZIN KALMADIĞI BİR NOKTADAYIZ

Aziz Yıldırım, yazısında, son zamanlarda yaşanan terör olaylarına tepki gösterdi.

Terör örgütlerinin, aralık ayı içerisinde gerçekleştirdikleri hain saldırılarla birçok asker, polis ve sivil vatandaşın hayatına kastettiğini, çok sayıda insanın da yaralanmasına neden olduğunu vurgulayan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman ordumuz, sınır ötesinde yine bir terör örgütüne karşı yürüttüğü operasyonda çok sayıda şehit ve gazi verdi. Kayseri'de kahraman komandolarımızı, İstanbul Beşiktaş'ta kahraman polislerimizi ve masum sivilleri ve son olarak Suriye'de sınır ötesi harekata katılan kahraman askerlerimizi bizlerden koparan bu insanlık dışı saldırılara karşı, toplumumuz her kesimiyle tek yürek oldu. Artık söylenecek lafın bittiği, bıçağın kemiğe dayandığı, sabrımızın kalmadığı bir noktadayız."