Aziz Yıldırım: Namazla iyi insan olunmuyormuş

FETÖ/PDY'nin "Futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan dava Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan duruşma salonunda başlıyor.

DEMEK Kİ NAMAZLA İYİ İNSAN OLUNMUYORMUŞ

Dava öncesi kulüp binasında gazetecilerle bir araya gelen Aziz Yıldırım, ''Bu örgütle siyasette Cumhurbaşkanı, birkaç kişi dışında kimse mücadele etmiyor. Eğer ben de Fenerbahçe’den ayrılırsam kimse FETÖ’yü takip etmez. Maalesef FETÖ mücadelesinde samimiyetle mücadele eden çok insan yok. Neden Fenerbahçe'yi ele geçirmek istediler Çünkü, Kurtuluş Savaşı’nın takımı. FETÖ yerli bir organizasyon değil. Uluslararası bir gladyo. Bu örgüt için ‘Alnı secdeye varan insanlar’ denildi. Ama gördük ki namazla iyi insan olunmuyormuş.'' dedi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülecek olan davanın ilk duruşmaları 5 gün sürecek.

Duruşma için Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da Silivri'ye geldi.

75 KİŞİ MÜŞTEKİ... 91 KİŞİ MAĞDUR...

İddianamede, aralarında Aziz Yıldırım, Serdar Adalı, Tayfur Havutçu, Yılmaz Vural, Emanuel Emenike, Bülent Uygun, Göksel Gümüşdağ, Hikmet Karaman, Deniz Tolga Aytöre, Ümit Karan, Mahmut Özgener, Mustafa Sani Şener, Gökçek Vederson, İbrahim Akın, Mecnun Otyakmaz, Sami Dinç, Sadri Şener, Murat Özaydınlı, İskender Alın, Rıza Çalımbay, Cemil Turhan, İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu gibi isimlerin yer aldığı kulüp başkanları, kulüp yöneticileri, teknik direktörler ve futbolcuların bulunduğu 75 müşteki ve 91 mağdur yer alıyor.

İLK KUMPAS AZİZ YILDIRIM'A

İddianemede, kumpasın Fetullah Gülen'in talimatıyla, kulüpleri ele geçirmek amacıyla kurulduğu, ilk kumpasın da Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a kurulmaya çalışıldığı belirtildi. Önce Zaman Gazetesi'nde, Yıldırım aleyhine yazılar yazılıp algı oluşturulduğu, ardından da FETÖ'nün emniyet ve yargıdaki yapılanmasının haretekete geçirildiği vurgulanıyor.