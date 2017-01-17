Aziz Yıldırım PFDK'ya sevk edildi

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Adanaspor müsabakasında soyunma odasını basan Aziz Yıldırım Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, ''FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 15.01.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ADANASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimata aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 4/a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı AZİZ YILDIRIM'ın aynı müsabakadaki "hakem soyunma odası koridorlarındaki hakaretleri ve tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrasında basın mensuplarına yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. ve 39. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.'' ifadelerine yer verildi.