Aziz Yıldırım Rıdvan Dilmen'e sahip çıktı

Aziz Yıldırım, eski Fenerbahçeli ve milli futbolcu Rıdvan Dilmen'in yeni anayasa referandumu için sosyal medyadan video paylaşıp 'evet' kampanyası başlatmasını değerlendirdi.

ÜYE OLSAYDI DA ATMAZDIM

Yüksek Divan Kurulu'nda konuşan Fenerbahçe Kulübü başkanı Aziz Yıldırım, "Rıdvan kulübümüze hizmet etmiş bir kişidir. Kulübümüz üyesi değildir. Fenerbahçeli kimliği içinde her tip insan olabilir. Evet de hayır da diyen olabilir. Bu ülkenin menfaatleri için herkes bir karar verecek. Fenerbahçe kimliğini meydana getiren insanların kararlarına biz saygı göstermek durumundayız. Bu yüzden ben üye de olsaydı, Rıdvan'ı üyelikten atmazdım." dedi.

Rıdvan Dilmen'den referanduma evet mesajı - İZLE