Aziz Yıldırım: Seneye şampiyon olup karşınıza geleceğim

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Seneye şampiyon bir kadro kurmak için şimdiden çalıştıklarını söyleyen Yıldırım, seneye muhalif kongreye şampiyon geleceklerini söyledi.

İşte Yıldırım'ın sözleri:

YÜZSÜZLERİN KARŞISINA ÇIKACAĞIM

''Bu sene kötü zaman geçirdik futbolda. Uyum olmadı.. Hocamız Advocaat Hollanda Milli Takımı’ndan teklif aldı 1 yıllık. Biz ona kalmasını arzu ettiğimizi söyledik. Kulüp takımı çalıştırmak istemediğini söyledi o konuyu kapattı. Biz antrenörlük çalışmalarını yaptık. 2-3 antrenörle konuşmamız devam ediyoruz. Mayıs ayında transferlerin hepsini bitireceğiz. Söz veriyorum, seneye muhalif kongrede şampiyon bir Fenerbahçeli olarak geleceğim. Bunu bazı yüzsüzlere karşı yapacağım.''

Yıldırım: Seneye şampiyon olup karşınıza geleceğim VİDEO

6 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, görev süresi boyunca futbolda 6 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'de profesyonel dönemde en fazla şampiyonluk yaşayan başkan olan Yıldırım, 2000-01, 2003-04, 2004-05, kulübün 100. yılı olan 2006-07, 2010-2011 ve 2013-2014 sezonunda takımının şampiyonluğunu gördü.