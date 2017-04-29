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Aziz Yıldırım: Seneye şampiyon olup karşınıza geleceğim

Gelecek sezon için şampiyonluk sözü veren Aziz Yıldırım, "Bazı yüzsüzlerin karşısına şampiyon Fenerbahçeli olarak çıkacağım" dedi.

Aziz Yıldırım: Seneye şampiyon olup karşınıza geleceğim
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Seneye şampiyon bir kadro kurmak için şimdiden çalıştıklarını söyleyen Yıldırım, seneye muhalif kongreye şampiyon geleceklerini söyledi.

İşte Yıldırım'ın sözleri:

YÜZSÜZLERİN KARŞISINA ÇIKACAĞIM

''Bu sene kötü zaman geçirdik futbolda. Uyum olmadı.. Hocamız Advocaat Hollanda Milli Takımı’ndan teklif aldı 1 yıllık. Biz ona kalmasını arzu ettiğimizi söyledik. Kulüp takımı çalıştırmak istemediğini söyledi o konuyu kapattı. Biz antrenörlük çalışmalarını yaptık. 2-3 antrenörle konuşmamız devam ediyoruz. Mayıs ayında transferlerin hepsini bitireceğiz. Söz veriyorum, seneye muhalif kongrede şampiyon bir Fenerbahçeli olarak geleceğim. Bunu bazı yüzsüzlere karşı yapacağım.''

Yıldırım: Seneye şampiyon olup karşınıza geleceğim VİDEO

6 ŞAMPİYONLUK YAŞADI 

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, görev süresi boyunca futbolda 6 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'de profesyonel dönemde en fazla şampiyonluk yaşayan başkan olan Yıldırım, 2000-01, 2003-04, 2004-05, kulübün 100. yılı olan 2006-07, 2010-2011 ve 2013-2014 sezonunda takımının şampiyonluğunu gördü.

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