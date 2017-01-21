Aziz Yıldırım suikast uyarısı aldığını açıkladı

Şike kumpası süreci ve sonrasında FETÖ’ye en güçlü direnişi gösteren isim olarak öne çıkan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın bu nedenle tehdit altında olduğu ve devletin kendisine zırhlı araç tahsis ettiği haberleri dün gündem yarattı.

İddialara göre, Yıldırım, İçişleri Bakanlığı tarafından tehdit nedeniyle uyarılmış ve zırhlı araç tahsis edilmesine karar verilmişti.

"GÜVENLİĞE DİKKAT ETMEM SÖYLENDİ"

Daha farklı senaryolar ileri sürülürken, Fenerbahçe Başkanı Hürriyet gazetesinden Cömert Arslan'a şöyle konuştu: “Ortamı gerecek, büyütülecek bir şey bence yok. İçişleri Bakanlığı’ndan değil ama ilgili yerlerden güvenlikle ilgili bana uyarı geldiği doğrudur. Ancak bu, son saldırılardan önce yapılmış bir uyarıydı. Bana genel durum nedeniyle güvenliğime dikkat etmem söylendi.”

"TEDBİRLERİMİZİ ALDIK"

Yıldırım, devletin yıllar önce kendisine verdiği resmi bir korumasının olduğunu ve görevine devam ettiğini belirterek şöyle devam etti: “Gelen uyarıda, araçla tek başıma her yere gitmemem ve yaşantımı buna göre düzenlemem gerektiği söylendi. Sıradan bir araç değil, zırhlı bir aracımın olması gerektiği de belirtildi. Biz de buna göre tedbirlerimizi aldık ve alacağız. Ancak özellikle söylüyorum, öyle abartılacak, korkulacak bir durum yok.”