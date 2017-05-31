Aziz Yıldırım: Tarihin en büyük başarısına imza attık

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün dergisine açıklamalar yaptı.

Yıldırım, ''Euroleague şampiyonluğu Türk spor tarihinin en büyük başarısıdır'' diyerek 200 yılında UEFA Kupası'nı alan Galatasaray'a da gönderme yapmayı ihmal etmedi.

İşte Yıldırım'ın sözleri:

TARİHİN EN BÜYÜK BAŞARISI

''Uzun vadeli planlama, sabır, çalışma ve emek harcanarak kazanılan bu Kupa, spor dünyasının bu organizasyona verdiği değer göz önünde bulundurulduğunda, Türk spor tarihinde kulüpler bazında elde edilen en büyük başarıdır ve ne mutlu bize ki bu başarıyı Türkiye’ye armağan etmek Fenerbahçe’ye nasip olmuştur. Böylece Fenerbahçe, sportif başarıda çıtayı çok yükseklere taşımıştır. Türk spor tarihinde artık elde edilen bu başarıyı geçebilecek tek başarı kıstası, bir Türk kulübünün futbolda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanması olacaktır. Eminim bir gün Fenerbahçe, taraftarının da gücü ile onu da başaracaktır.''