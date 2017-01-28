Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Başkan Aziz Yıldırım, "TFF hakkında suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, son toplantıyı ekim ayında yaptıklarını hatırlatarak, "Aradan geçen üç ay içinde kulübümüzde ve ülkemizde cereyan eden olaylar oldu. Kulübümüz yönünden sevindirici olmakla birlikte, ülkemiz yönünden herkes gibi bizleri de derinden üzen hadiselerle karşılaşmamızdan dolayı pek keyifli değiliz" dedi.

PFDK VE TAHKİM KURULUNU TANIMA DURUMUMUZ YOK

Daha sonra konuşma yapmak için kürsüye çıkan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yapmadıkları suçlardan dolayı suçlandıklarını ve isyan ettiklerini belirterek, ''Artık bizim PFDK ve Tahkim Kurulu'nu tanıma gibi bir durumumuz yok. TFF içerisinde kurullarında ve her yerinde FETÖ'cülerin olduğunu söylüyorum. Belge ve bilgilerle bunu söylüyorum. Bana da onlar ceza veriyorlar. TFF ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusu yapıyorum. Hafta başı sanıyorum müracaatı yapmış olacağız ve bana FETÖ'cülerin ceza verip vermediğini öğreneceğiz. TFF başkanı biz FETÖ'cülerle savaş yaparken FETÖ'cü avukatla geldi Beşiktaş'ta ifade verdi elini kolunu sallayarak gitti. Galatasaray yöneticisi canı yandı konuştu haklı olarak, Aykut Kocaman konuştu bir işlem yapıldı mı? Hayır. Ama bana ve Fenerbahçe'ye olduğu zaman ceza veriliyor. Mahkemede hesaplaşacağız bunlarla. Televizyonda duayen diyorlar sayın Cavcav öldü sıra bende diye bekliyorlar galiba. Ölmem. Attıkları insanlara damga vurdular. MHK eski başkanı FETÖ'cümüydü? Kamuoyuna açıklama yapın. Eğer öyleyse geçen seneki bütün kararlar şaibelidir." ifadelerini kullandı.

BORÇ AYRI SPONSORLUK AYRI ŞEYLER

Yıldırım konuşmasının devamında, ''TFF Başkanı konuşmasında, 'Sayın Mehmet Ali Aydınlar federasyon başkanı seçildiğinde Fenerbahçe'nin en büyük sponsoruydu. Böyle ilişkiler olabilir' diyor. Mehmet Ali Aydınlar gibi 100 tane sponsor vardır onlar borç vermiyorlar. Beyefendinin Beşiktaş yönetimine karşı 100 milyonumu isterim diye sopa elinde. İstediği anda Beşiktaş transfer yapamaz, ödemelerinde zorluklar yaşar. O zaman borç vermekle sponsor anlaşması ayrı şeyler. Sayın Demirören bizlerinde senin kadar alacaklarımız vardır hibe ettik. Siz de edin bunu ortadan kaldırın. Aksi halde hep şaibe olacak. Beşiktaş kazanacak ki sizin paranızı ödesin." diye konuştu.

İMZALARSAM MAHKEMEYE VEREBİLİRSİNİZ

Aziz Yıldırım sözlerine, "Yayın ihalesi yapıldı 500 milyon dolara ihale yaptık denildi. 500 milyon doların 250 milyon doları dolar olarak hesaplanacak geriye kalan TL'ye çevrilerek her yıl artışla devam ettirilecek. Bize bunlarla ilgili bilgi gönderin biz de ne olacağız filan bilelim. İhale günü kur 3.260 TL imiş. Sonra kur devamlı yükseliyor. Bunun uygulama tarihi 1 Haziran 2017. Şimdi o zaman kuru 3.260'tan sabitleyelim diyorlar. O zaman kur 4 lira olursa aradı farkı indiriyorlar. Ben kabul etmedim imzalamadım. İhale iptal olur dediler. Olsun. doğru olmayan bir şeyi imzalamam. Ben sizin onayınızı almadan yapamam. Yaparsam yarın beni mahkemeye verebilirsiniz, SPK'ya şikayet edebilirsiniz.

Lig TV'de birini aldılar haber müdürü yapmaya çalışıyorlar. 3 Temmuz sürecinde Trabzonspor'la bizim aramızdaki bu kavganın sebeplerinden biri de bu şahıstır. Bu adamı kabul etmeyiz dedik. Pazartesi 5'e kadar açıklamazlarsa biz bunu almıyoruz diye Lig TV ile ilgili olan dekoderimiz Pazartesi günü 5'te iptal edeceğiz sizlere de bildireceğim." şeklinde devam etti.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Başkan Aziz Yıldırım sözlerini şu şekilde tamamladı: "Futbol takımına transfer yapmak için uğraşıyoruz. Bir yabancı oyuncu ile belirli bir noktaya geldik, yüzde 100 olur diyemiyorum, maddi kaynakları açmaya çalışıyoruz. Bu dönemde oyuncu almak ve satmak çok kolay değil. Kurların bu kadar artmasından dolayı kulüplerin ekonomileri sarsıldı. Geçtiğimiz yıldan bu yana kurda yüzde 30 fark var. Bu da demek oluyor ki, oturduğunuz yerden yüzde 30 borçlarınız artmıştır. Amatör şubelerde zaten 80 trilyon açık vardı. Futbol ve basketbolda olan yüzde 30 kur artışlarından dolayı da nerelere geldiğimizi görüyoruz. Olduğumuz yerde vergilerde de artış olmaktadır."