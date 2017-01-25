Aziz Yıldırım: Transfer bu hafta bitecek

Habertürk muhabiri Meriç Müldür'e konuşan Aziz Yıldırım, Ekici'den Sosa'ya birçok transfer konusunda önemli konulara değindi.

EKİCİ'YE ÖVGÜ

Habetürk gazetesi yazarı Müldür Aziz Yıldırım'la yaptığı röportajı köşesinde kaleme aldı. Fenerbahçe'de transferi yılan hikayesine dönen Mehmet Ekici için Aziz Yıldırım'a transferi sordum. Öncelikle Ekici'nin tavrını övdü. "Dik durdu, sözünün arkasında durdu" dedi. Transferi için ise "Biz 2 milyon Euro teklif ettik, bekliyoruz" ifadesini kullandı.

SOSA DEFTERİ KAPANDI

Ya Sosa dedim.. "Sürekli yem atıyor. Bir geliyorum, bir gelmeyeceğim. Biz de Sosa defterini kapattık" yanıtı verdi. "Sosa terör nedeniyle Beşiktaş'tan ayrıldı. Zaten nasıl dönecek ki?" diye sordum. Bu kez yanıtı, "Terörden kaçmamış. Eşinin Türkiye'de yaşamak istememesi gibi bir durum da söz konusu değil. Yani menajerinin söyledikleri böyle" oldu.

Seçenekler elbette Ekici ve Sosa ile sınırlı değil. Özellikle Güney Amerika'da da alternatifler var. Arjantin, Brezilya, Kolombiya'dan..

10 NUMARA TRANSFERİ BU HAFTA BİTECEK

Başkana "Peki kimi alacaksınız?" sorusunu yönelttim. İsim vermesini zaten beklemiyordum, vermedi de.

"Basında ismi geçenlerden biri mi?" diye üsteledim. Bu kez, "Hayır. İsmi bugüne kadar basına hiç yansımadı. Görüşüyoruz. Bu hafta sonuna kadar bitebilir" dedi.

Fenerbahçe adına hareketli bir hafta geçecek gibi. Sadece 10 numara pozisyonu için değil ekstradan bir oyuncu daha gelebilir. Cumartesi günü de Divan Kurulu toplantısı var. Belki de Aziz Yıldırım transferi orada açıklar.