Aziz Yıldırım uyardı Ozan baklavaları çıkardı

Fenerbahçe'de son iki haftadır rejim programı uygulayan Ozan Tufan'ın verdiği kilolar dikkat çekti. Ozan'ın 2 haftada 5 kilo verdiği belirtildi.
KİLOLARI YÜZÜNDEN ELEŞTİRİLMİŞTİ
Uzun süredir kiloları yüzünden eleştiri alan Ozan Tufan, çektiği son fotoğraf ile çalışmalarının karşılığını aldığını gözler önüne serdi. Ozan Tufan'ın sadece kilo vermediği, aynı zamanda vücudunu da geliştirdiği görüldü.
Fenerbahçe teknik heyeti genç futbolcuyu kilo vermesi üzerine uyarmış ve özel program hazırlamıştı. Fatih Terim de form düşüklüğü yüzünden Ozan'ı Milli Takım kadroya almamıştı.
AZİZ YILDIRIM DA UYARMIŞTI
Fenerbahçe'nin eleştirilen yıldızı Ozan Tufan'a Başkan Aziz Yıldırım'dan uyarı gelmişti.
Yıldırım, "Profesyonel bir futbolcu kendisine nasıl dikkat etmez." diyerek Ozan'ın kilo problemine dikkat çekmişti.
Bütün bunların ardından Ozan Tufan'ın kısa süredeki değişimi herkesi şaşırttı.