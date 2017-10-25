Aziz Yıldırım ve Eyigüngör hakkında hapis cezası istemi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianmede, Aziz Yıldırım'ın Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarda rakip kulübün Başkanı Işık Eyigüngör'e fiili müdahalede bulunduğu belirtildi. İddianamede, Işık Eyigüngör'ün de karşılık verdiği ancak fiili müdahalede bulunamadığı anlatıldı.

YILDIRIM İÇİN 1 YIL, EYİGÜNGÖR İÇİN DE 9 AY HAPİS İSTEMİ

Şüphelilerin dosyasının uzlaştırma kapsamında bulunması dolayısı ile Uzlaştırma Bürosu'n gönderildiği, ancak tarafların uzlaşmayı kabul etmediği belirtilen iddianamede, Aziz Yıldırım'ın, "kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla, Işık Eyigüngör'ün de, "kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 1 aydan 9 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, yargılama sonucu şüpheliler hakkında hüküm kurulması durumunda, her iki şüphelinin de 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 18. maddesi kapsamında seyirden men edilmesi talep edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bu yıl 7 Mayıs tarihinde oynanan, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde iki tarafın başkanları arasında fiili müdahale ile sonuçlanan olaylar yaşanmıştı.Olaylardan sonra taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olmuş, şikayet üzerine de taraflar hakkında soruşturma başlatılmıştı.