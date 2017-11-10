Aziz Yıldırım'dan basketbolculara milli izin

Fenerbahçe Doğuş'ta Melih Mahmutoğlu, Sinan Güler, Barış Hersek, Ali Muhammed ve Egehan Arna, milli takımın eleme maçlarında oynamayacaklarını açıklamışlardı.

5 oyuncu gerekçe olarak da takımlarının Avrupa Ligi maçlarının milli takım maçlarıyla çakışmasını göstermişti. Başkan Aziz Yıldırım'ın ise kamuoyunda tepkiyle karşılanan bu durumdan rahatsız olduğu öğrenildi.

3 FUTBOLCUYA İZİN VERDİ

Yıldırım'ın coach Zeljko Obradovic'le görüşerek Melih Mahmutoğlu, Sinan Güler ve Barış Hersek'e milli takım izni vermesini istediği, Sırp koçun bu duruma sıcak bakmamasına rağmen Yıldırım'ın ricasını kırmayacağı öğrenildi. Üç oyuncunun bu kararı önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

Milli takım için geri adım Avrupa'da birçok takım, takvimin çakışması nedeniyle oyuncularını milli takıma göndermiyor. Bu durum büyük tartışmalara yol açıyor. Fenerbahçe ise geri adım atmaya hazırlanıyor.