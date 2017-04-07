Aziz Yıldırım'dan Fikret Orman taktiği

Yıllardır transfere astronomik rakamlar harcayan Fenerbahçe yönetimi, bu kez farklı bir yönteme başvuracak.

BEŞİKTAŞ ÖRNEK ALINACAK

Fenerbahçe yeni sezon öncesinde, Beşiktaş'ın yaptığı gibi bonservis vermek yerine, Avrupa'nın önde gelen ekiplerinden uygun fiyata oyuncu kiralama yolunu seçecek.





UEFA Finansal Fair Play kurallarının getirdiği zorluklar nedeniyle transfer politikasında farklı bir yola gidecek sarı-lacivertli ekipte değişik bir yöntem devreye giriyor.

TRANSFERDE KİRALAMA DÖNEMİ

Transfer politikasında 'scout çalışmaları' ayrı bir önem kazanırken, bu konu hakkında da somut adımlar atılıyor. Şu anda 15 kişilik bir listenin hazır olduğu öğrenilirken, Avrupa'da 'kiralık futbolcu' politikası güden kulüplerle istişare ve çalışmalar yapıldığı aktarıldı.

GENİŞ LİSTE HAZIR

Ukrayna'da bonservisi Dinamo Kiev'de olan ancak Granada'da kiralık oynayan Artem Kravets ve Belçika'da Genk'te kiralık orta saha Ruslan Malinovsky için temaslar yapıldı.





Zorya'da kiralık oynayan sol bek Eduard Sobol, PSV'de kiralık olarak forma giyen orta saha Van Ginkel de dikkat çeken diğer adaylar.

Yine Schalke'de kiralık oynayan Konoplyanka, Espanyol'da kiralık olan stoper Diego Reyes ve Stoke'ta kiralık forma giyen savunmacı Bruno Martins İndi gibi isimler de kiralamaya müsait futbolcular.

Ayrıca Deportivo La Coruna'da kiralık oynayan sağ bek Juanfran'ın da transfer ihtimali öne çıkıyor.