Aziz Yıldırım'dan istifa açıklaması

Başkan Yıldırım, "Bu tesadüfi bir şampiyonluk değildir." dedi ve ekledi:

"Göreve geldiğimde dördüncü, beşinci oluyorduk. 19 senedir başkanlık yapıyorum ve bu sürede amatör şubelere hep destek verdim. Amatör sporlara verdiğimiz destekle birlikte, ülker'le birlikte bu noktalara geldik. Buradan Murat Ülker'e teşekkür ediyorum. Bu tesadüfü bir şampiyonluk değildir. 217 ülkede yayın yapılmış. Bunun Türkiye'ye katkısını düşündüğünüzde bunu parayla yapamazsınız. Fenerbahçe, dünyaya Türkiye'yi tanıtan bir takımdır. Çok büyük hatalar yapmazsak buralarda kalacağız."

"İSİTFA ETMEK KOLAYDIR AMA.."

İstifa yorumunda da bulunan Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür ediyorum. Ama şunu bilmeleri lazım; 'Aziz Yıldırım'ın istifa etmesi kolaydır ama bugüne kadar getirdiği işleri silmek zordur. Bunu da herkes bilsin.' dedi.