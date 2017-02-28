Aziz Yıldırım'dan Samandıra'ya çıkarma

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından duruma el koydu.
Yöneticiler Ali Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Önder Fırat ile birlikte Samandıra'ya giden Başkan Aziz Yıldırım antrenmanı izledi.
KUPA MAÇI ÖNCESİNDE TOPLANTI
2 Mart Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalde oynayacakları Kayserispor maçı öncesi takımla toplantı yapan sarı-lacivertli kulübün Başkanı, "Acil toparlanmamız gerek" mesajını verdi.
Yıldırım, teknik direktör Advocaat'la da bir araya gelip takımın yeniden ayağa kaldırılması adına görüş alış verişinde bulundu.