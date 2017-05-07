Aziz Yıldırım'dan tokat yiyen başkan konuştu

Yakın Doğu Üniversitesi - Fenerbahçe Kadın Basketbol takımı arasında oynanan maçta Aziz Yıldırım'ın Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'e fiziksel müdahalesi kameralara yansıdı.

Zorunlu olmasına rağmen Fenerbahçe Yönetimine protokol tribününde yer ayırmadığı iddia edilen Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyingüngör'e Yıldırım tepki gösterdi.

HOŞ GELDİN DEDİM YUMRUK YEDİM

Aziz Yıldırım ile yaşadığı olayların ardından konuşan Işık Eyigüngör, "Aziz Yıldırım gelince hoş geldin demek için elimi uzattım, bana yumruk attı. Maçtan sonra kendisinden şikayetçi olacağım. Durup dururken vurdu, herkes de gördü. Niye vurduğunu bana değil de Aziz Yıldırım'ın kendisine sormanız lazım" şeklinde konuştu.

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AZİZ YILDIRIM: BU İŞ BURADA BİTMEYECEK

Yıldırım ise, "Görüyorsunuz yaptıkları ahlaksızlıkları. Oyuncularımızı ayartıyorlar, bilet istiyoruz bilet vermiyorlar, burayı Beşiktaş taraftarlarıyla dolduruyorlar. Bu maç Fenerbahçe ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında oynanacak maç. Bu Beşiktaşlılar'ın burada ne işi var. Ama bu iş burada bitmeyecek" dedi.