Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirirken, Başkan Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi daha geldi.

BU HAFTA 4 OYUNCU ALACAĞIZ

Antalya'da bir etkinliğe katılan Aziz Yıldırım bir ara mikrofonu eline aldı ve "Transfer daha bitmedi. Bu hafta öyle tahmin ediyorum ki dört oyuncu daha alacağız" dedi.

Sarı lacivertliler 2017 yazında kadrosuna şu ana kadar Mathiue Valbuena, Nabil Dirar, Mauricio Isla ve Mehmet Ekici'yi kattı.

"LENS BİZDEN AZ PARAYA BEŞİKTAŞ'A İMZA ATTI"

Beşiktaş'ın yıldız kanat oyuncusu Jeremain Lens'i kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyordu. Ancak Fenerbahçe Başkanı Yıldırım, erken davranarak Lens hakkında konuştu.

Aziz Yıldırım şu ifadeleri kullandı; "Lens bizden 2.2M€ alıyordu, 4.2M€ istedi. Biz son olarak 2.7M€ önermiştik. Gitti Beşiktaş'a 2.2'ye imza attı."