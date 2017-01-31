Aziz Yıldırım: Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım kulübün resmi dergisinde yazdığı yazıda hakemleri sert bir dille eleştirdi.

HAKSIZ KARŞISINDA SUSAN DİLSİZ ŞEYTANDIR

Sistemli bir şekilde puanlarının alındığını savunan Fenerbahçe Başkanı Yıldırım, Adanaspor maçından sonra yaptığı açıklamalar yüzünden aldığı cezayı da "ağır" olarak nitelendirdi. "Hiçbir güç beni Fenerbahçe’nin haklarını savunmaktan alıkoyamaz. Unutulmasın ki; haksızlık karşısında susan da dilsiz şeytandır" ifadelerini kullanan Aziz Yıldırım, hakem hatalarının birkaç takım lehine yapıldığını vurguladı.

ŞAMPİYONU ALIN TERİ BELİRLESİN

Yıldırım kulüp dergisindeki yazısında, "Bizim isteğimiz; ligde şampiyonun hakemlerin yanlış kararları neticesinde değil, yarışma kurallarının herkese eşit şartlarla kullanılmasıyla, sahada futbolcuların akıttıkları alın teriyle belirlenmesidir" ifadesine yer verdi.

Yazısında "Bize hiç kimse ‘hakem de insandır, onun da hata yapmaya hakkı var' demesin” şeklinde bir ifade kullanan Aziz Yıldırım, hakemliğin artık hobi olarak yapılmadığını ve bu işten ciddi paraların kazanıldığını söyledi. Yıldırım, hakemlerin yurt içi ve Avrupa'daki performanslarının da farklı olduğu görüşünü savundu.

Yıldırım yazısında devletin üst kademelerine de çağrıda bulundu. Fenerbahçe Başkanı, Türk futbolu’nun acilen masaya yatırılması ve bunun için büyük bir çalıştay toplanması gerektiğini belirtti.