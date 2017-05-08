Aziz Yıldırım'ın cezası belli oldu

Fenerbahçe - Yakındoğu Üniversitesi maçı sırasında iki takım yöneticileri arasında çıkan arbedede Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, rakip takımın başkanı Işık Eyigüngör'e tokat atmıştı.

DİSİPLİN KURULU KARARINI VERDİ

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Yakın Doğu Üniversitesi - Fenerbahçe maçında protokol tribününde çıkan olaylarla ilgili dosyayı karara bağladı.

YILDIRIM'A 6 AY HAK MAHRUMİYETİ, 40 BİN LİRA CEZA

TBF'den yapılan açıklamada, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında oynanan ilk karşılaşmada, rakip kulüp başkanına yönelik hareketi sebebiyle Aziz Yıldırım'ın 6 ay hak mahrumiyeti ve 40 bin lira para cezası aldığı belirtildi.

EYİNGÜNDÖR'E DE 1 AY HAK MAHRUMİYETİ VERİLDİ

Kurul ayrıca, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyingüngör'e de aynı maçta Aziz Yıldırım'a yönelik hareketi sebebiyle 1 ay hak mahrumiyeti ve 7 bin 500 lira para cezası verildiğini duyurdu.