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Aziz Yıldırım'ın Futbol Zirvesi'nde sinirlendiği an

Dün gerçekleştirilen Futbol Zirvesi'nde Yıldırım Demriören'in Fikret Orman'ı yanına çağırması, F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı kızdırdı.

Aziz Yıldırım'ın Futbol Zirvesi'nde sinirlendiği an
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Kulüpler Birliği tarafından bu sene ikinci kez düzenlenen Futbol Zirvesi'ne 4 büyük kulübün başkanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Sahnede yapılan fotoğraf çekimi sırasında bir süredir küs olan Aziz Yıldırım ile Fikret Orman ayrı yerlerde durmayı tercih etti.

BIRAK ŞİMDİ FİKRET'İ

Bu sırada araya girmeye çalışan TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in, Orman'ın Aziz Yıldırım'ın yanına getirmek istemesine çok kızan Yıldırım, ''Bırak şimdi Fikret'i mikreti'' diyerek Demirören'i tersledi.

İkili arasında yaşanan bu gerilim kameralara yansıdı.

Aziz Yıldırım'ın Futbol Zirvesi'nde sinirlendiği an - İZLE

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