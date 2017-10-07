Aziz Yıldırım'ın Pendik projesi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın hedefi, Pendik’te bulunan Kurna köyü sınırları içindeki 600 dönümlük arazide tüm branşları bir araya getirmek.

Bu proje sayesinde Samandıra'daki 80 dönüm ile Dereağzı'ndaki 37 dönümlük tesisler boşa çıkacak.

SAMANDIRA 100, DEREAĞZI 160 MİLYON EURO

Samandıra'daki arazinin değeri şu an için 100 milyon dolar olarak hesaplanırken, Dereağzı'ndaki tesisin değerinin ise 160 milyon euro'ya dayandığı hesaplandı.

Bazı kongre üyeleri ve yönetim kurulundan isimler özellikle Dereağzı'ndaki tesislerin borçların ödenmesine çok yardımcı olacağı görüşünüyor.

PENDİK PROJESİ TAMAMLANMADAN SATILMAYACAK

Aziz Yıldırım ise Pendik'te hayali olan tesislerin yapılmasından önce Fenerbahçe'nin tek bir arazinin bile satılmasına karşı.

İki arazinin 2009'dan bu yana değerini en az iki katı oranında katladığı daha yüksek rakamlarında bulunabileceği konuşuluyor.

BORÇLARI DEREAĞZI KAPATACAK

Başkan'ın planlarına göre Dereağzı'nda gerekli izinlerin alınarak lüks dairelerin bulunacağı bir sitenin yapılması durumunda kulübün borç yükünün tamamen kalkacağı konuşuluyor.