Aziz Yıldırım'ın seyir yasağı kaldırıldı

Demba Ba: Maç olsa da oruç tutuyorum

Xherdan Shaqiri, İsviçre ile Belarus arasında oynanan hazırlık maçında attığı güzel golle izleyenleri mest etti.

G.Saray'ın Alman yıldızı Podolski, bir taraftarın kendilerine Ramazan ayında iftira attığını söyledi.

Beşiktaş yönetimi, Marcelo için 7 milyon euro veren Fransa'nın Lyon yönetimine, "10 milyonun altına masaya oturmayız" yanıtı verdi.

Lyon'dan Marcelo için 7 milyon euroluk teklif

Siyah-beyazlı takımı neden tercih ettiğini anlatan şampiyon Beşiktaş'ın golcüsü futbolcusu Aboubakar, Şenol Güneş'e de övgüler yağdırdı.

1 Emre Belözoğlu'nun taraftar isyanı Kupa finalinde taraftarlarla yaşadığı gerginlik hakkında konuşan Emre Belözoğlu, "O kadar şehit verdik ama onların derdi başka" dedi.

2 Fenerbahçe'nin 5 yıldız isyanı Beşiktaş'ın 1959'dan önce kazandığı 2 şampiyonluğun sayılması sayesinde 3. yıldızı takması Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı.

3 Demba Ba: Maç olsa da oruç tutuyorum Şampiyon Beşiktaş'ın Senegalli golcüsü Demba Ba, "Maç günleri nasıl oruç tutuyorsun" sorusuna "İman gücüyle" şeklinde cevap verdi.

4 Cumhurbaşkanı Erdoğan Fenerbahçe'yi kabul etti Euroleague şampiyonu Fenerbahçe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

5 Şenol Güneş su içtiği için pişman oldu - İZLE Mide rahatsızlığı nedeniyle oruç tutamadığını söyleyen Şenol Güneş, "Karşınızda su içtim içmemem gerekiyordu" dedi.

6 Muharrem Usta: Fenerbahçe'nin şike yaptığı tescillendi Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Fenerbahçe derbisi öncesi canlı yayında sarı-lacivertlilerin şike yaptığını söyledi.

7 Türk Telekom Arena'nın adı değişti Galatasaray yönetimi, Türk Telekom Arena’nın adının "Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu" olarak değiştirildiğini açıkladı.

8 Fikret Orman'dan mangal esprisi Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Mangala transferi sorulunca esprili bir yanıt verdi.

9 F.Bahçe ve G.Saray'ın UEFA'daki muhtemel rakipleri F.Bahçe ve G.Saray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri arasında en çok göze çarpan takım İskoç devi Glasgow Rangers.