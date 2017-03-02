Aziz Yıldırım'ın Volkan Demirel kararı

Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel'in sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Volkan Demirel ile yeni kontrat yapılmayacağı iddia edilmişti.

HİÇBİR YERE GİTMİYOR

Ancak bu iddialar, bizzat başkan Aziz Yıldırım tarafından yalanlandı.

Hürriyet'in haberine göre; Volkan'ın kulübün çocuğu olduğunu söyleyen Yıldırım, "Hiçbir yere gitmiyor. O, bu takımla bütünleşti. Bu saatten sonra kendisi gitmek istese bile biz bırakmayız. Volkan Demirel sonuna kadar Fenerbahçe'ye hizmet etmeyi sürdürecek." ifadelerini kullandı.

35 yaşındaki tecrübeli file bekçisi da daha önce yaptığı açıklamada, "40 yaşına kadar Fenerbahçe kalesini korumak istiyorum." demişti.

HARUN TEKİN İLE PRENSİPTE ANLAŞILDI

Sarı-lacivertli yönetim, Volkan'ı kadroda tutacak olsa da kaleyi Bursa'da kötü günler geçiren Harun Tekin'e emanet etmeyi planlıyor.

Geçtiğimiz günlerde taraftarlar tarafından dövülen başarılı file bekçisinin Bursaspor'da oynamak istemediği ve F.Bahçe ile prensipte anlaştığı belirtildi.