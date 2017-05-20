Aziz Yıldırım'ın yanındaki güzelin kim olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe final için parkeye çıkmadan önce Final-Four'da CSKA Moskova-Olympiakos maçı vardı. Maç kadar dikkat çeken ise Aziz Yıldırım'ın yanında oturan bir güzeldi.

IILONA KORSTİN MERAK UYANDIRDI

Fenerbahçe maçından önce salondaki yerini alıp CSKA Moskova-Olympiakos mücadelesini izleyenler arasında Aziz Yıldırım da vardı. Ali Yıldırım, Mahmut Uslu gibi isimlerle birlikte maçı takip eden Aziz Yıldırım'ın hemen yan tarafında oturan kırmızı elbiseli kadın ise herkeste merak uyandırdı.

Güzelliğiyle dikkat çeken bu kadının bir dönem Beşiktaş Bayan Basketbol Takımı'na transfer olan IIona Korstin olduğu öğrenildi. Korstin aynı zamanda CSKA Moskova başkanının da sevgilisi.

BEŞİKTAŞ'TA DA OYNADI

Ilona Korstin, 2011 yılında Beşiktaş Bayan Basketbol Takımı'na transfer olmuştu. Rus güzel Korstin, Bourges (Fransa), CSKA Moskova ve Spartak Moskova’da da (Rusya) forma giydi.





Korstin, Rusya Milli Takımı ile de 3 kez Avrupa Şampiyonluğu, 2 kez Dünya İkinciliği ve 2 kez Olimpiyat Üçüncülüğü yaşadı.



