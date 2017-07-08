Aziz Yıldırım'ın Yunanistan tatili başlamadan bitti

Yaz aylarının gelmesiyle Türkiye'den tatilciler akın akın Yunan adalarına gidiyor. Girişte ise tatilcilerin oluşturdukları kuyruklar göze çarpıyor.

Aziz Yıldırım da tatil için Yunanistan'ı seçenlerdendi. Ancak Yunanistan'ın Simi Adası'na tatil için giden Yıldırım, pasaport kontrolünde sorun yaşadı. Yoğun güvenlik uygulamalarından bunalan Aziz Yıldırım, Yunan polisine rest çekerek Türkiye'ye geri döndü.

Günaydın yazarı Funda Karayel de bu olayı köşesine taşıdı.

İşte Funda Karayel'in o yazısı;

AZİZ YILDIRIM GERİ DÖNDÜ

'Tatilciler, Yunan adalarına akın ediyor' haberlerini okuyoruz okumasına da asıl mesele olan bu adalara giriş zorluğundan hiç bahsetmiyoruz.

Simi'ye tekneyle vardığımızda pasaportlar gümrüğe teslim ediliyor. Bilimum kontroller yapılıyor, gayet normal, bekliyorsunuz, gayet normal, çok bekliyorsunuz son derece anlayışlıyız, o da normal.

Yok efendim 'Neden geldiniz?' diye sorgu-sual ediliyorsunuz, aşırı normal. Sonra bu sorgu sual yetmiyor, yüz kontrolü yapacağız diyorlar. 'Sağa-sola dön bakalım kulakları bir inceleyim!'

Bu sırada öğreniyorum ki yakın zamanda Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, adayı ziyaret etmiş ve bu beklemeden dolayı pasaportunu geri aldığı gibi Türk sularına dönmüş. Haklı.