Aziz Yıldırım'la Ali Koç maçı beraber izledi

Euroleague Final-Four'da Real Madrid'i yenerek müthiş bir zafer elde eden Fenerbahçe'de, Başkan Aziz Yıldırım'la, başkan adaylığını açıklayan Ali Koç'un yan yana geldiği anlar dikkat çekti.

YILLAR SONRA AYNI KAREDELER

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yargıtay kararından sonra başkanlığı bırakıp, başkanlık için de Ali Koç'u destekleyeceğini açıklamıştı. Ancak gelişen bir takım olayların ardından Aziz Yıldırım yeniden aday olabileceğini söylerken, Ali Koç'u da karşısına almıştı.

Bu yaşanan olayların ardından ikilinin arası açılmıştı ve uzun zamandır bir araya gelmiyorlardı. Bütün bunlar yaşanırken, Ali Koç'un yapılacak ilk seçimde aday olacağını açıklaması ikili arasındaki ipleri koparma noktasına getirmişti.

Ancak dün akşam oynanan Final-Four maçında Ali Koç'la Aziz Yıldırım'ın maçı aynı sırada takip etmesi ve samimi pozları, buzların eridiğini gösterdi.

Aziz Yıldırım'la Ali Koç uzun sürenin ardından bir araya geldiler.

Fenerbahçe 84-75 Real Madrid maçın özeti İZLE