Azubuike: G.Saray'ı reddettim Beşiktaş'ı istiyorum

Evkur Yeni Malatyaspor'un genç oyuncusu Okechukwu Azubuike, hangi takımda oynamak istediğini açıkladı.

BEŞİKTAŞ ÇOK BÜYÜK KULÜP

Bu sezon Yeni Malatyaspor ile Süper Lig'e yükselen Azubuike, devre arasında Galatasaray'ın menajerini aradığını ancak kendisinin istemediğini belirterek, "İsmim Beşiktaş ile de anıldı. Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Çok büyük bir camia, Siyah-Beyazlı takımda oynamak isterim. Belki bu rüyam ilerleyen zamanda gerçek olur" dedi.

2 sezondur Sarı-Kırmızılı formayı terleten 20 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Okechukwu Azubuike, bu sezon 31 maçta görev alırken fileleri havalandıramadı.

Oynadığı futbolla Afrika'da gelecek vaad eden 10 yıldız adayı arasında gösterilen Azubuike, Chelsea'nin yıldız oyuncusu N'Golo Kanté'ye benzetiliyor.