Baba-oğul kafes dövüşünde Türkiye'yi temsil ediyor

Karma dövüş sanatlarında (MMA/Kafes dövüşü) Türkiye'yi temsil eden baba Özden Alkaç ve oğlu Alim Can Alkaç, birlikte dövüşerek uluslararası organizasyonlara hazırlanıyor.

Antalya'nın ev sahipliğinde mart ayında düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda, artı 105 kiloda şampiyonluğa ulaşan Özden Alkaç ile gençler 86 kiloda dünya ikinciliği elde eden Alim Can Alkaç, çalışmalarını ve hedeflerini anlattı.

Spora 5 yaşında Almanya'da judoyla başladığını belirten Özden Alkaç, "40 yıldır dövüş sporları yapıyorum. Son 4 yıldır da MMA'deyim. O kadar yıl judodan sonra daha farklı heyecan, adrenalin istediğimiz için buna geçtik." dedi.

"GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ VAHŞİ BİR SPOR DEĞİL"

Alim Can'ın 7 yaşında judoya başladığını anlatan Alkaç, şunları söyledi:



"Ailemiz, sakatlanır diye karşı çıktı ama sporda önce düşmeyi öğreniyorsunuz. Ayrıca MMA'de kafes var, bu da sporcuyu ringin içinde tutuyor. Vahşi bir spor dalı değil, profesyonel sporcular yapıyor. Spor yapan çocuk uyuşturucudan, kötülükten uzak duruyor. Milli oluyor, üniversite için iyi bir yatırım yapıyor. Alim Can, tek branşla değil 3 branşla birden uğraşıyor. Dereceleri var. Doğu sporlarında yetişmiş bir sporcu, büyüklerine karşı çok saygılı ve sevgili olur. Öğrendiklerini asla dışarıda kullanmaz."





"MİNDERDE BABAMI BİLE TANIMAM"

Oğlunun antrenörlüğünü kendisinin yaptığını ifade eden Özden Alkaç, birlikte çalışmanın zorluklarının olduğunu bildirdi.



Alkaç, Alim Can ile müsabaka yoğunluğuna göre haftada 3 ya da 6 gün çalıştıklarını belirtti. Antrenmanların da maç gibi geçtiğini vurgulayan 45 yaşındaki Özden Alkaç, "Minderde babamı bile tanımam. Kim iyiyse o kazanır. Onun için iyi hazırlanması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

ALİM CAN: "HAYATIM MAÇLARDA GEÇTİ"

Alim Can Alkaç ise spora judoyla başlayıp, futbol ve yüzmeyi de denediğini belirterek, "Judo çocukken zor geldi. Ailem de izin vermedi ama babam zorladı. 2013 yılında MMA Federasyonu kurulunca oraya geçtim. 2014 yılında Türkiye şampiyonu oldum. Hayatım maçlarda geçti." diye görüşlerini aktardı.





Dünya Şampiyonası'nda 86 kiloda gençlerde ikinci olduğunu anımsatan Alim Can, "Başka bir antrenör gibi, bir ayrım yok. Babam beni daha çok çalıştırıyor. Hedefim büyüklerde de dünya şampiyonu olmak." ifadelerini kullandı.