Babasının çıkardığı krizi Cenk Tosun bitirdi

Cenk Tosun'un babası Şenol Tosun'un; "Talisca ve Quaresma oğluma pas vermiyor" açıklamasının ardından siyah-beyazlı ekipte ipler gerilmişti ancak Cenk Tosun devreye girdi ve olayı çözdü.

Sabah'ta yer alan habere göre Cenk, hem Talisca'yla hem de Quaresma'yla görüşerek olayı tatlıya bağladı.

CENK DEVREYE GİRDİ

"Sizler benim arkadaşımsınız ve bu takımın önemli bir parçasısınız. Hepimiz, Beşiktaş'ın başarısı için mücadele ediyoruz. Benim sizinle bir sorunum yok. Lütfen kırılmayın." diyen golcü futbolcu Cenk, arkadaşlarının gönlünü aldı.

Bu sözler karşısında hem Talisca hem de Quaresma'nın Cenk'e aynı olgunlukla cevap verdiği belirtildi.

İşte Baba Tosun'un açıklamaları...



"ANNESİ AĞLADI"

"Kim kimi dövüyor. Annesi Selma hanım yazıyı okudu hüngür hüngür dakikalarca ağladı. Bizim oğlumuz performans olarak eleştirilebilir. Kaldı ki, oyuna girdikten sonra iyi de oynadı. F.Bahçe'nin iki kırmızı kartında onun payı var. Ülkenin gol kralı, milli takımın santraforu. Antep'i üç buçuk yıl sırtladı. Beşiktaş'ta da iyi oynuyor, gollerini sıralıyor. Şu dönem formu düşük olabilir. Ancak dayak, dövmek ne demek? Benim oğlum karakteriyle, duruşuyla gündeme gelen bir çocuktur. Maç, kamp, idman dışı evinden çıkmaz. Bir yere giderse eşiyle gider; dondurmacıya gitse bize haber eder. Almanya'da da aynıydı, burada da aynı. Sadece işiyle ilgilenir. Benim oğlumu kim dövecekmiş?"

"TALİSCA VE QUARESMA PAS VERMİYOR"

"Talisca ve Quaresma oğluma yakın dönemde pas vermiyorlar" diyen Tosun, şöyle devam etti:

"Q7'nin çok asisti oldu ama artık o da pas vermiyor uygun pozisyonlarda. Talisca'nın umurunda mı Beşiktaş? Bir yıl daha burada sonra hedefi Premier Lig… Hata yapıyor diye adam döveceksek Aboubakar'ı 100 kere dövmeli; görmediniz mi Dinamo Kiev maçında yaptıklarını. Fabri'yi Lyon maçındaki hatası nedeniyle ülkeye sokmamak lazım! Olur mu? Futbol bu! Hataya açık bir oyun. Benim oğlum, Beşiktaş için canını dişine takıyor; profesyonel yaşıyor. Böyle eleştirilemez! Ailesi olarak çok üzülüyoruz"

