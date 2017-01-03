Babel: Ben özel bir oyuncuyum

Hollandalı futbolcu, BJK TV'ye yaptığı açıklamada, Beşiktaş'a transferinden dolayı heyecanlı olduğunu belirterek, "Umarım sezonun ikinci yarısında benim de katkılarımla büyük başarılar elde ederiz. Gerçekten her kulüpte farklı yürür işler. Beşiktaş'a katkıda bulunacağıma inanıyorum." dedi.

ÖZEL BİR OYUNCUYUM

Kaliteli bir takıma katıldığını vurgulayan Ryan Babel, çok yönlü bir oyuncu olduğunu anlatarak, "Ben çok özel, çok yönlü bir oyuncuyum. Öne çıkan iki özelliğim var. Birincisi hücum gücüm, ikincisi de şut kalitem. Ben 10 numara pozisyonunda da oynayabiliyorum. Oyunu tüm yönleriyle okuyan bir oyuncuyum. Önde hücum bölgesinde, sağ tarafta, sol tarafta, forvet arkasında oynayabiliyorum." diye konuştu.