Babel Beşiktaş tarihine adını yazdırdı

Ocak ayı transfer döneminin hareketli takımlarından Beşiktaş , Ryan Babel, Matej Mitrovic, Ersan Gülüm ve Demba Ba'yı kadrosuna dahil etti.

İLK HOLLANDALI

Bu isimlerden Babel, siyah-beyazlıların tarihindeki ilk Hollandalı futbolcusu oldu. 1966-67 sezonundan itibaren kadrosua yabancı futbolcular katmaya başlayan siyah-beyazlılar, bugüne kadar 40'a yakın ülkeden 130'a kadar transfer gerçekleştirdi. İzlanda, Peru, Tunus, Ukrayna ve Kanada gibi farklı ülkelerin futbolcuları Beşiktaş 'a formasını giyerken, Hollandalı oyuncuların yolu siyah-beyazlılarla kesişmemişti.

TARİHTEKİ YERİNİ ALDI

Macar Tibor Szalay ve Joe Erwin Kuzman, Beşiktaş tarih Macar Tibor Szalay ve Joe Erwin Kuzman, Beşiktaş tarihinin ilk yabancı oyuncuları olarak tarihe geçerken, Ryan Babel de siyah-beyazlıların ilk Hollandalılısı olarak tarihdeki yerini aldı