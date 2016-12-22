Babel Beşiktaş'ta

NTV Spor'un haberine göre; Bir süredir Babel ile görüşmelerini sürdüren yönetim, 30 yaşındaki oyuncu ile her konuda anlaşmaya vardı.

2,5 YILLIK İMZA

Kendisini iki buçuk yıllığına Beşiktaş'a bağlayan imzayı atan Hollandalı oyuncunun haftasonu İstanbul'a 'a gelmesi planlıyor.

DEPORTIVO'YA VEDA ETTİ

İspanya Kral Kupası'nda Deportivo forması ile son maçını Real Betis'e karşı oynayan ve bir gol atan Babel, maçtan sonra kulübe ve taraftara veda etti.

Beşiktaş'ın gün içinde Hollandalı ile ilgili resmi açıklamayı yapması bekleniyor.