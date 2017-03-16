Babel çeyrek finalde Ajax'ı istiyor

Beşiktaş'ın Olympiakos'u 4-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdığı maçta attığı 2 golle yıldızlaşan Babel maç sonu açıklamalarda bulundu.

Hollandalı Ryan Babel çeyrek finalde eski takımı Ajax ile eşleşmek istediğini belirtti. Babel maçtan sonra yaptığı açıklamada; "Şu anda eski takımım Ajax da oynuyor. Umarım turu geçerler ve onlarla eşleşirsek benim için özel bir eşleşme olur." dedi.

HOLLANDA EKİBİ BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİNDEN

Hollanda temsilcisi Ajax, 2-1 kaybettiği maçın rövanşında evinde Kopenhag'ı elerse, temsilcimiz Beşiktaş'ın çeyrek finaldeki muhtemel rakiplerinden biri olacak.