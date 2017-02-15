Babel kaçak link istedi takipçileri yardıma koştu

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Ryan Babel,Twitter'dan ilginç bir paylaşımda bulunarak taraftarın ilgisini çekti.

Hollandalı futbolcu, dün Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG - Barcelona ve Benfica - Borussia Dortmund maçlarını TV kutusu olmadığı için izleyemedi. Bu sebeple Twitter'dan bir mesaj göndererek takipçilerinden Şampiyonlar Ligi'ni izleyebilececeği kaçak bir canlı yayın linki istedi.



Bu tweet, takipçileri tarafından büyük bir ilgi gördü ve bazı takipçiler, Beşiktaşlı futbolcuya canlı yayın linki gönderdi.

Babel'in o paylaşımı;