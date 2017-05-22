Babel kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor

Ryan Babel, Beşiktaş'ta beklentilere cevap veren bir performans ortaya koyuyor. Siyah beyazlı takımın son oynadığı Kasımpaşa maçında ağları 1 kez havalandıran Hollandalı, kariyerinin en verimli dönemini geçiriyor.

Beşiktaş, 30 yaşındaki futbolcuyu devre arası transfer döneminde, Deportivo La Coruna'dan bonservis bedeli ödemeden transfer etti.

12 GOL 3 ASİST

Ligin ilk yarısında İspanyol ekibi ile 12 maça çıkan Babel, 5 gol-1 asistlik performans göstermişti. Siyah beyazlı formayı 23 kez giyen Hollandalı, takımına 7 gol-2 asistlik katkı sağladı.

Bu sezon toplamda 35 maçta 12 kez fileleri havalandırıp 3 de asist yapan Ryan Babel, kariyerinde bu performansa ilk kez ulaştı.

Hollandalı, Ajax, Liverpool, Hoffenheim, Kasımpaşa ve Al Ain geçirdiği 14 yıl boyunca bu sayılara en çok İngiltere'de yaklaştı.

2007-2008 sezonunde Liverpool'da 44 maça çıkan ve 10 gol atan Babel, bu sezon öncesi en iyi dönemini yaşamıştı. 30 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuy