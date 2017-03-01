Babel'den Van Persie'ye gönderme

Babel, siyah-beyazlı kulübün çocuklara yönelik çıkardığı Yavru Kartal dergisinin mart sayısında yer alan röportajında, siyah-beyazlıların Süper Lig'de geçen sezon yaşadığı şampiyonluk sonrası kutlamalarda futbolcuların tekne ile İstanbul Boğazı'nda tur attığını anımsatarak, "Kesinlikle şampiyon biz olacağız. Ben de teknede şampiyonluk turu yaşamak istiyorum. Fotoğraflarını gördüm, bayıldım." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlıların devre arasında renklerine kattığı 30 yaşındaki futbolcu, "Maçı kazanırken göze hoş görünen bir futbol ortaya koyabilmek en ideali olsa da en önemli olan şey kazanmaktır." şeklinde görüş belirtti.

VAN PERSİE'YE GÖNDERME

Hollandalı futbolcu, kariyerinde en unutulmaz anlarından birini Liverpool'da yaşadığından bahsederek, şunları kaydetti:

"Liverpool'da oynarken Arsenal'e gol attım ve sahadan galip ayrıldık. Çünkü ben aslında Arsenal'ı tutan biriyim. Kariyerimde en ilginç bulduğum olaylardan biri de hayatımda gördüğüm tek kırmızı karttı. Çünkü benim böyle bir şey doğamda yoktur. Liverpool forması giyerken, Benfica'nın kaptanı Luisao, arkadaşım Fernando Torres'e sert bir faul yapmıştı. Orada başıma tıpkı Van Persie'nin yaptığı gibi kötü bir şey geldi, Luisao beni attırdı."